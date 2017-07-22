В Пензе продолжат благоустройство лесопарковой зоны на Западной

В Пензе будут продолжены работы по благоустройству лесопарковой территории с выделением отдельной зоны между улицами Лермонтова и Попова.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, это решение было принято по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с учетом положительных отзывов и пожеланий жителей города.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обсудил с заместителем Юрием Ильиным, начальником городского УЖКХ Андреем Гришиным, директором МУП «Зеленое хозяйство» Александром Кильгянкиным и директором ЦПКиО им. В. Г. Белинского Еленой Савельевой текущие работы и дальнейшие планы по благоустройству территории.

«В настоящее время по результатам лесопатологической инвентаризации МУП «Зеленое хозяйство» заканчивает снос аварийных деревьев, санитарную обрезку ветвей и корчевание старых пней на одном из участков. Параллельно с этим идут работы по планировке и разравнивания завезенного грунта», — сообщили в мэрии.

Виктор Кувайцев, осмотрев территорию, отметил, что работы следует продолжать с учетом ее разбивки на предполагаемые дорожки, а также функциональные зоны с тренажерами, спортплощадкой и другие. Также он поручил не затягивать с проведением лесопатологической инвентаризации и получением заключения на оставшуюся часть лесопарковой территории.

«Благоустройство этой зоны повысит качество жизни нового поколения пензенцев, а также позволит проводить мероприятия в сфере молодежной политики на современном уровне, в более комфортных условиях. Уверен, что после завершения работ это место станет новым центром притяжения гостей и жителей города», — сказал Виктор Кувайцев.