В Пензенском районе случилось тройное ДТП с пострадавшим

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария случилась в 7.54 на ФАД Р-158, на повороте на Богословку. Столкнулись автомобили «Ока», «ВАЗ-2114» и «Дэу Нексия».

В результате ДТП пострадал один человек. По данному факту ведется проверка.