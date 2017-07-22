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В Пензенском районе случилось тройное ДТП с пострадавшим

22 июля в 17:59 152 просмотра

22 июля в Пензенском районе случилось тройное ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария случилась в 7.54 на ФАД Р-158, на повороте на Богословку. Столкнулись автомобили «Ока», «ВАЗ-2114» и «Дэу Нексия».

В результате ДТП пострадал один человек. По данному факту ведется проверка.


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