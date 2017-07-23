В Пензе у женщины сосед угнал «девятку»

48-летняя жительница дома по улице Чапаева обратилась в полицию с заявлением об угоне «ВАЗ-2109». Она оставила машину без присмотра с ключом в замке зажигания.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, нашла авто на улице Клары Цеткин под управлением 30-летнего соседа заявительницы. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.