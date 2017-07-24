В Средней Елюзани за порядком на Сабантуе следили сотрудники Росгвардии

Более 100 сотрудников ОМОНа и регионального управления Росгвардии охраняли общественный порядок на Всероссийском сельском Сабантуе в Городищенском районе Пензенской области.

В селе Средняя Елюзань в народных гуляниях приняли участие несколько десятков тысяч человек, в том числе — губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Совместно с полиции сотрудники Росгвардии и ОМОНа следили за порядком на празднике, они несли службу в пеших патрулях и на контрольно-пропускных пунктах праздничной площадки, — сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Во время проведения Сабантуя нарушений общественного порядка замечено не было.