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В Средней Елюзани за порядком на Сабантуе следили сотрудники Росгвардии

24 июля в 14:30 292 просмотра

Более 100 сотрудников ОМОНа и регионального управления Росгвардии охраняли общественный порядок на Всероссийском сельском Сабантуе в Городищенском районе Пензенской области.

В селе Средняя Елюзань в народных гуляниях приняли участие несколько десятков тысяч человек, в том числе — губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Совместно с полиции сотрудники Росгвардии и ОМОНа следили за порядком на празднике, они несли службу в пеших патрулях и на контрольно-пропускных пунктах праздничной площадки, — сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Во время проведения Сабантуя нарушений общественного порядка замечено не было.

Фотография: фото пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

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