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В Пензенской области участники «53 параллели» преодолели 300 километров (видео)

24 июля в 19:48 240 просмотров
«53 параллель». За две недели ее участники преодолели около 300 километров по территории региона, строго с запада на восток. Завершили поход путешественники на границе с Ульяновской областью.

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В Пензенской области завершилась экспедиция «53 параллель». За две недели ее участники преодолели около 300 километров по территории региона, строго с запада на восток. Завершили поход путешественники на границе с Ульяновской областью.

Пешая часть экспедиции закончилась несколько раньше, в Средней Елюзани 22 июля. На последнем этапе формат экспедиции изменили. По Кузнецкому району путешественники двигались на автомобилях вместе с членами кузнецкого клуба «Off-Road 4×4».

«Мы посетили все контрольные точки и, можно сказать, победно завершили все это на границах областей. Мы пересекли больше десятка населенных пунктов, конечно, впечатления самые разные. Есть местами и сложный рельеф, и много препятствий, а народ встречал нас радостно, кое-где даже с цветами», — сказал участник научно-спортивной экспедиции «53 параллель. Золотое сечение Пензенской области» Вадим Кабанов.

Участники экспедиции оценили состояние гидрографических объектов региона и обследовали несколько достопримечательностей Пензенской области, которые в силу обстоятельств пришли в запустение и находятся в плачевном состоянии.

В частности, исследователи рассчитывают привлечь внимание к состоянию таких объектов как Морозовский дендрарий и Музей леса, а также музей писателя Петра Замойского на его малой родине, в селе Соболевка, сообщает телеканал «Экспресс».


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