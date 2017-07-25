Вам будет интересно
Наши новости
В центре Пензы маршрутка сбила велосипедиста
На трассе «Пенза-Тамбов» фура «догнала» легковушку
В Пензе на ул. Рябова столкнулись две иномарки
В Кузнецком районе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
В Пензенской области мотоциклист столкнулся с «десяткой»
В Терновке «десятка» сбила женщину
В Терновке столкнулись две иномарки, есть пострадавший
В Бессоновском районе не поделили дорогу «десятка» и иномарка
В Пензенском районе случилось тройное ДТП с пострадавшим
На федеральной трассе М-5 «Урал» случилось 2 страшных ДТП с фурами

На улице Терновского столкнулись три автомобиля (видео)

24 июля в 19:53 336 просмотров
, недалеко от перекрестка с улицей Петровской, столкнулись три автомобиля — «БМВ», «Мазда» и «Мицубиши».

" data-title="На улице Терновского столкнулись три автомобиля — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе произошла крупная авария. На улице Терновского, недалеко от перекрестка с улицей Петровской, столкнулись три автомобиля — «БМВ», «Мазда» и «Мицубиши».

Последняя иномарка пострадала сильнее остальных — у машины повреждены правое крыло и переднее правое колесо. У «БМВ» разбито лобовое стекло и помят правый бок. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не погиб, однако пострадал несовершеннолетний пассажир в одном из автомобилей, сообщает телеканал «Экспресс».

«Пассажир автомобиля «БМВ», мальчик 2011 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Пассажир автомобиля «Мицубиши», молодой человек 1999 года рождения, был осмотрен бригадой скорой помощи, после чего был отпущен домой. По данному факту проводиться проверка», — сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics