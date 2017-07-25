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В Средней Елюзани открыли школу-детский сад (видео)

24 июля в 20:12 298 просмотров

К празднованию Всероссийского сельского Сабантуя в селе Средняя Елюзань приурочили открытие школы-детского сада. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«У нас очень высокая рождаемость. Село — большое, занятость населения — высокая, самозанятость населения — очень высокая. И мы давно нуждались в открытии такого учреждения», — сказала директор средней школы № 2 с. Средняя Елюзань Розалия Акчардакова.

В трехэтажном здании совмещены детский сад и начальная школа. Одновременно здесь смогут разместить 150 дошколят и 200 учеников начальных классов. Кстати, учреждение построили в рекордные сроки — всего за год.

Новые учебные площади позволят ликвидировать в школе занятия во вторую смену, сообщает телеканал «Экспресс».


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