Пензенские регбисты едут покорять Белгород (видео)

Юношеская сборная Пензенской области по регби пробилась в финал восьмой летней спартакиады учащихся России. Игры пройдут в Белгороде с 26 июля по 4 августа.

Ребята долго и упорно шли к заветной цели. Еще совсем недавно они и представить не могли, что пензенская юношеская сборная по регби станет одной из сильнейших в стране. Во многом этому способствовали регулярные многочасовые тренировки.

«Если полтора года было какое-то волнение за результат, то сейчас очень позитивный настрой. Ребята готовы, хотят выиграть и они могут это сделать. Команда сейчас в хорошей физической форме и на эмоциональном подъеме», — рассказал главный тренер юношеской сборной Пензенской области по регби Кирилл Захаров.

Именно с таким настроем наша команда отправится на восьмую летнюю спартакиаду учащихся в Белгород. 26 июля первым соперником пензенцев станет сборная команда Москвы. Расписание игр у сурских регбистов будет напряженным. За четыре дня им предстоит провести встречи с самыми серьезными соперниками турнира.

«Очень важные, принципиальные соревнования. Мы шли к этому два года. Метим на второе место точно», — сказал капитан юношеской сборной Пензенской области по регби Даниил Зевак.

По словам министра физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский, успешное выступление на спартакиаде позволит заработать больше очков, которые смогут гарантировать попадание сборной Пензенской области в тройку сильнейших команд.

«Надо полностью мобилизоваться, слушать тренеров, быть в хорошей форме и самое главное — в дороге не заболеть. Я уверен в том, что они будут одними из лидеров и смогут достойно представлять Пензенскую область и бороться за призовое место», — отметил он.

Финальные матчи спартакиады учащихся по регби будут сыграны до 4 августа, сообщает телеканал «Экспресс».