В Пензенской области многодетная мать занималась продажей мака

Дежурившие на дороге «Нижняя Елюзань — Петровск» полицейские задержали водителя авто, который вел себя подозрительно. Во время проверки документов пассажир машины добровольно выдал пакет с частями растения мака.

Мужчина оказался жителем Саратовской области. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Он пояснил, что приобрел растения у жительницы близлежащего села.

Сотрудники направили растение на исследование, по результатам которого было установлено, что оно содержит наркотическое средство массой 64 грамма. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Полицейские обыскали жилище гражданки, которая продала наркотическое средство жителю Саратовской области. На ее приусадебном участке обнаружили 595 кустов мака. Все растения также направили на исследование», — сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Женщина рассказала, что является многодетной матерью, и у нее нет постоянного дохода. Поэтому, когда незнакомый молодой человек попросил ее продать несколько растений мака, она согласилась.

В свою очередь, житель Саратовской области пояснил, что приобрел растения для личного употребления. Когда машину остановили сотрудники полиции, он испугался и добровольно выдал растение.

Сейчас проводится сбор доказательств по уголовному делу. Также решается вопрос о наличии в действиях женщины признаков преступления.