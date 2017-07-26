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Пензенский следственный комитет отметил профессиональный праздник (видео)

25 июля в 19:57 288 просмотров
, особо тяжких и наиболее резонансных преступлений. Пензенские следователи, как и их коллеги по всей стране, 25 июля принимали поздравления.

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25 июля в России отмечается День работников следственных органов. Он учрежден в 2013 году в честь 300-летия указа Петра I о создании следственной канцелярии. Прерогативой канцелярии по следственным делам были наиболее опасные преступления. С тех пор суть ведомства не изменилась. Созданный в 2011 году Следственный комитет России так же занимается расследованием тяжких, особо тяжких и наиболее резонансных преступлений. Пензенские следователи, как и их коллеги по всей стране, 25 июля принимали поздравления.

«Наша главная задача по расследованию уголовных дел успешно исполняется. Но приводить конкретные примеры сегодня я не буду, поскольку считаю, что результаты предварительного следствия — это общее достижение всей системы правоохранительных органов, суда и прокуратуры», — сказал руководитель СУ СКР по Пензенской области Олег Трошин.

Представители областной власти, а также коллеги из других силовых ведомств отметили, что на долю работников следственного комитета выпадают сложнейшие уголовные дела, работа над которыми требует высокой профессиональной подготовки. Лучших специалистов отметили благодарностями, почетными грамотами и медалями, сообщает телеканал «Экспресс».


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