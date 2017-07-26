Пензенский следственный комитет отметил профессиональный праздник (видео)

«Наша главная задача по расследованию уголовных дел успешно исполняется. Но приводить конкретные примеры сегодня я не буду, поскольку считаю, что результаты предварительного следствия — это общее достижение всей системы правоохранительных органов, суда и прокуратуры», — сказал руководитель СУ СКР по Пензенской области Олег Трошин.
Представители областной власти, а также коллеги из других силовых ведомств отметили, что на долю работников следственного комитета выпадают сложнейшие уголовные дела, работа над которыми требует высокой профессиональной подготовки. Лучших специалистов отметили благодарностями, почетными грамотами и медалями, сообщает телеканал «Экспресс».