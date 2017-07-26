В Пензе на благоустройство дворовых территорий выделено 102 млн рублей (видео)

В Пензе продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство внутриквартальных территорий в этом году выделено 102 миллиона рублей. Во дворах запланирован ремонт дорог, парковок и тротуаров, установка лавочек, урн, детских и спортивных площадок.

Во дворе дома № 5 по улице Антонова рабочие прокладывают новую пешеходную дорожку. Тротуар пересечет двор по диагонали. Об этом просили местные жители. Кроме обустройства новой дорожки, во дворе предусмотрен ремонт уже существующих пешеходных зон и парковок для автомобилей.

«Убираем старые бордюры, еще советских времен, будем вместо них устанавливать новые, делать входные группы в подъезды, пешеходные дорожки», — рассказал представитель подрядной организации Тигран Цатурян.

На объекте трудятся семь человек. Жители к ремонтным работам относятся с пониманием, а все изменения во дворе считают позитивными.

«Лично меня и мою супругу очень радует это, почаще бы такие мероприятия проводили», — сказал житель дома № 17 по ул. Антонова.

«Я люблю свой район и двор, наш председатель старается. Детскую площадку обустраивают, заборчики сделали, дворник у нас замечательно работает», — отметила жительница дома № 17 по ул. Антонова.

На благоустройство двора на улице Антонова, 5 выделено 3 миллиона 700 тысяч рублей. Эта внутриквартальная территория — одна из 35 в Пензе, которые в 2017 году приведут в порядок по программе «Формирование современной городской среды». Из бюджетов всех уровней на ремонт во дворах выделено 102 миллиона рублей.

«На 31-й дворовой территории будет положено асфальтовое покрытие, установлены лавочки и урны, произведен ремонт тротуаров, парковочных зон, дополнительно будут установлены детские спортивные комплексы. Это те четыре двора, где жители произвели массовое софинансирование в размере 5%", — сообщил заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Михаил Глушков.

Во дворе на улице Антонова, 5 работы планируют закончить к 15 августа. В целом, в Пензе благоустройство внутриквартальных территорий должно быть завершено в сентябре, сообщает телеканал «Экспресс».