В Пензе делегация из Беларуси представила разработки по охране границы (видео)

«Полагаю, что в период визита мы обсудим текущие вопросы, на которые можем обратить внимание в дальнейшем. И, в целом, использовать потенциал предприятий Пензенской области для обеспечения безопасности общих границ», — сообщил начальник управления государственного пограничного комитета республики Беларусь Андрей Гирс.
В Пензе белорусская делегация пробудет три дня. Местные специалисты представят сотрудникам погранслужбы инженерно-технические разработки систем физической безопасности.
После заключения договора комплексы, предназначенные для охраны государственных границ, начнут поставлять Беларусь, сообщает телеканал «Экспресс».