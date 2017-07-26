На полигоне «Пензаэнерго» открылась специализированная выставка оборудования, средств защиты и спецтехники

В Пензе 26 июля на базе учебно-тренировочного полигона филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Пензаэнерго» открылась выставка специального оборудования, средств защиты и спецтехники, которые необходимы электроэнергетикам в повседневной работе. Мероприятие проходит в рамках Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных и кабельных сетей.

В торжественной церемонии открытия выставки принял участие заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов. Он ознакомился с представленными образцами промышленной продукции и техники, применяемой в энергетике, отметив их важность для развития отрасли.

«Мы все понимаем, что при эксплуатации любого энергетического оборудования возникает риск поражения электрическим током и механических повреждений. Следовательно, неукоснительное соблюдение требований техники безопасности без соответствующего специального оборудования, одежды, обуви здесь фактически невозможно. На выставке представлена вся линейка средств защиты: костюмы, специальная обувь, имеется снаряжение, позволяющее работать на высоте, оборудование, которое страхует персонал при ремонтных работах. Мы смогли увидеть и новые образцы спецтехники на базе автомобилей УАЗ Патриот и КамАЗ.

Цель выставки — рассказать и показать, как можно сберечь жизнь обслуживающего персонала, оперативно произвести устранение внештатных ситуаций, если такие возникнут, в кратчайшие сроки», — сказал он.

Это оборудование позволяет существенно повысить качество предоставляемых услуг, так как населению важно, чтобы электроэнергия поставлялась в квартиры бесперебойно, — уверен Дмитрий Семенов.

На выставке представлены приборы, которые позволяют контролировать качество электроэнергии на вводе в дом. А это важно в современных реалиях. Теперь любая управляющая компания может в рамках или энергосервисного, или долгосрочного контракта заключить такой договор на установку и обслуживание такой техники, и спорных ситуаций не будет. Не будет даже почвы для их возникновения", — заявил заместитель председателя правительства.

Дмитрий Семенов подчеркнул, что ряду предприятий сделано предложение о проведении переговоров по размещению производственных площадок на территории региона. Обсуждение этих вопросов пройдет в рамках круглых столов, которые запланированы на мероприятии.

«На круглых столах, а всего их будет десять, мы будем обсуждать актуальные вопросы отрасли, имеющиеся на сегодняшний день, принимать решения по дальнейшему сотрудничеству и выработке оптимальных решений. Запланировано участие около 200 человек — экспертов, участников соревнований профмастерства, партнеров, представивших свою продукцию на выставках», — рассказал главный судья соревнований Сергей Фролов.

Выставка будет работать три дня, с 26 по 28 июля. Также 28 июля будут подведены итоги соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию сетей. Победители представят Россию на международных соревнованиях, которые пройдут в Пензе в сентябре этого года. Стоит отметить, что учебно-тренировочный полигон филиала «МРСК Волги» — «Пензаэнерго», на котором проходят состязания, считается одним из лучших в России, отвечая самым высоким требованиям. На площади более 4 га размещены модель полного электросетевого комплекса, учебный комплекс для проведения занятий по монтажу и ремонту воздушных линий электропередачи и многое другое.

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть, пройдя по ссылке.