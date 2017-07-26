Спортблок: плавание, регби (видео)

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26 июля в 19:49 66 просмотров

Пензенская спортсменка Анастасия Фесикова осталась без награды Чемпионата мира по водным видам спорта на своей коронной дистанции — стометровке на спине.

Пензенская спортсменка финишировала с пятым результатом, преодолев дистанцию за 58,83 секунды.

Представительница Канады Жаклин Массе завоевала «золото» и установила новый мировой рекорд — 58,1 секунды. Второй стала спортсменка из США, «бронза» — у австралийки.

Пензенская «Империя» уступила в Санкт-Петербурге «Наварской Заставе» в заключительном матче выездной серии чемпионата России по регби.

В первом тайме команда Андрея Бачурина реализовала лишь одну попытку. На перерыв клубы ушли при комфортном преимуществе хозяев поля — 24:3. После перерыва «Империя» действовала активнее в атаке, однако догнать соперников так и не смогла.

Встреча завершилась со счетом 31:15 в пользу «Наварской Заставы», сообщает телеканал «Экспресс».


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