В Пензе обсудили подготовку к отопительному сезону

Представители теплоснабжающих организаций отчитались о работе сетей по капитальному и текущему ремонту. Представители учреждений соцкультбыта доложили о степени готовности подведомственных учреждений.

Так, из 223 учреждений образования опрессовано 210. В учреждениях, подведомственных управлению культуры, готово 44 из 59. В работе остались городские библиотеки, находящиеся в жилых домах. В учреждениях спорта готово 15 объектов из 17. Сейчас они начали подготовку паспортов готовности. На данном этапе из шести, отдельно стоящих зданий учреждений социальных служб, опрессовали четыре. Из 17, находящихся в жилых домах, готовы 13 объектов, сообщают в пресс-службе мэрии.

«Необходимо активизировать работу, докладывать о которой вы будете в ежедневном режиме, вплоть до получения паспортов готовности. Наша главная задача — начать отопительный сезон без каких-либо задержек и пройти его без срывов и чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Юрий Ильин.