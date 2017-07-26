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В Пензе обсудили подготовку к отопительному сезону

26 июля в 17:37 218 просмотров
, которое провел заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

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В Пензе 26 июля прошло заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону, которое провел заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Представители теплоснабжающих организаций отчитались о работе сетей по капитальному и текущему ремонту. Представители учреждений соцкультбыта доложили о степени готовности подведомственных учреждений.

Так, из 223 учреждений образования опрессовано 210. В учреждениях, подведомственных управлению культуры, готово 44 из 59. В работе остались городские библиотеки, находящиеся в жилых домах. В учреждениях спорта готово 15 объектов из 17. Сейчас они начали подготовку паспортов готовности. На данном этапе из шести, отдельно стоящих зданий учреждений социальных служб, опрессовали четыре. Из 17, находящихся в жилых домах, готовы 13 объектов, сообщают в пресс-службе мэрии.

«Необходимо активизировать работу, докладывать о которой вы будете в ежедневном режиме, вплоть до получения паспортов готовности. Наша главная задача — начать отопительный сезон без каких-либо задержек и пройти его без срывов и чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Юрий Ильин.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/yuriy_ilin_nasha_glavnaya_zadacha_nachat_otopitelnyy_sezon_bez_kakikh_libo_zaderzhek/

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