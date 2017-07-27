Пензенские пловцы отправляются на соревнования (видео)

Легкой воды и быстрых секунд. С такими пожеланиями пензенских пловцов провожают в Ростов-на-Дону. Там юные спортсмены примут участие в восьмой летней спартакиаде учащихся России. За награды турнира будут бороться команды юношей и девушек, всего — 20 человек.
«Очень приятно, что у нас по плаванию выступает полная команда. У нас есть возможность бороться за самые высокие места», — сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
К важному турниру пловцы готовились больше месяца. Борьба предстоит серьезная. Во всероссийской спартакиаде по плаванию примут участие 16 команд из разных регионов страны: юноши и девушки от 13 до 16 лет.
Для многих эти состязания станут первыми крупными в спортивной карьере. Новички надеются, что справиться с волнением и показать хорошее время им помогут более опытные товарищи по команде. Главное, по мнению юных пловцов — удачно выступить в командных зачетах.
На спартакиаду пензенские пловцы отправятся 31 июля. Соревнования в Ростове-на-Дону пройдут со 2 по 4 августа, сообщает телеканал «Экспресс».