Пензячка в составе команды России вышла в финал Чемпионата мира

Пензенская спортсменка Виктория Андреева в составе российской команды вышла в финал Чемпионата мира в Венгрии.

26 июля в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования Чемпионата мира по водным видам спорта. В комплексной смешанной эстафете 4×100 метров российская команда вышла в финал с пятым временем (3.46,09).

В составе команды вошли Климент Колесников, Всеволод Занько, Светлана Чимрова и Виктория Андреева.

«Выиграли квалификацию с рекордом мира американцы: Райан Мерфи, Кевин Кордес, Келси Уоррелл и Маллори Комерфорд (3.40,28)», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.