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На приеме у депутата Госдумы Сергея Есякова говорили об охоте и свалках

26 июля в 17:59 194 просмотра
«Единая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Есяков провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. В работе с обращениями также принял участие руководитель приемной, председатель Счетной палаты Пензенской области.

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26 июля депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Есяков провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. В работе с обращениями также принял участие руководитель приемной, председатель Счетной палаты Пензенской области.

Председатель общественной организации охотников и рыболовов Нижнеломовского района попросил депутата оказать содействие в сохранении Верхнеломовского охотничьего хозяйства. Как рассказал заявитель, хозяйство выставлено на торги. Основание — истечение срока действия долгосрочной лицензии на пользование животным миром на территории охотничьих угодий «Ульяновское» и «Верхнеломовское». Чтобы разобраться в возникшей ситуации, депутат поручил подготовить запрос в региональное ведомство.

На приеме рассматривалось коллективное обращение жителей Кузнецка о необходимости отремонтировать дорогу, ведущую к городской свалке. Отсутствие дорожного покрытия приводит к тому, что в неблагоприятные сезонные периоды дорога к полигону становится непроезжей, и мусор сваливают в случайных местах. А это, в свою очередь, загрязняет окружающую среду и негативно влияет на здоровье людей. После подробного разговора Сергей Яковлевич в ходе приема созвонился с главой администрации Кузнецкого района, на территории которого находится полигон. Достигнута договоренность о заключении соответствующего договора с руководителем профильного предприятия.

Сергея Есякова поблагодарил представитель областной торгово-промышленной палаты за содействие в решении вопроса об участии этой организации в заседании экспертного совета Комитета по энергетике Госдумы.

Среди других вопросов были обращения по предоставлению медицинских услуг, предложения в федеральное законодательство, в частности, в Лесной кодекс и Закон о местном самоуправлении.

Фотография: http://penza.er.ru/news/2017/7/26/na-prieme-u-deputata-gosdumy-sergeya-esyakova-govorili-ob-ohote-valezhnike-i-musore/

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