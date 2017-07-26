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В Иссе прошел творческий вечер Валентины Качуриной

26 июля в 17:50 184 просмотра
, уроженкой села Украинцево Иссинского района Валентиной Качуриной.

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В лицее р. п. Исса Пензенской области прошла творческая встреча местных жителей с народной артисткой России, уроженкой села Украинцево Иссинского района Валентиной Качуриной.

Среди зрителей можно было увидеть как молодежь, так и людей старшего поколения. Открывая мероприятие, Валентина Васильевна отметила, что очень рада встрече с земляками, и рассказала о своем пути на большую сцену.

Далее были показаны видеофрагменты из спектаклей с участием актрисы «Зойкина квартира» М. Булгакова, «Чайка» А. Чехова, «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, «Русские люди» К. Симонова, «Мария Стюарт» Ф. Шиллера.

В завершении концерта была исполнена песня «Родина» народного артиста России Евгения Поплавского. Для того, чтобы от лица иссинцев поблагодарить Валентину Васильевну за плодотворную творческую деятельность и верность родной земле, на сцену поднялся первый замглавы администрации Иссинского района Николай Хрипунов. В своем выступлении он отметил важность проведения подобных мероприятий и вручил народной артистке России благодарственное письмо.

Фотография: Фото Алексея Молебнова

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