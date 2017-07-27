Дворец культуры им. Дзержинского будет передан РПЦ. Об этом митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим рассказал в интервью изданию «Молодой ленинец».

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» связались с пресс-секретарем Пензенской епархии Натальей Жарковой, которая подтвердила, что в настоящее время активно ведутся переговоры с ОАО «РЖД», на балансе которого находится здание дворца культуры.

Она также заверила, что все кружки и секции, которые сейчас работают в ДК, будут сохранены после передачи его в ведение РПЦ.

«Владыка сказал о том, что кружки и секции будут сохранены. Дети будут заниматься в полном объеме, даже еще больше», — сказала Наталья Жаркова.