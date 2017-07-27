Вам будет интересно
Наши новости
Спортблок: водные виды спорта, футбол
Юлия Пахалина рассказала, какой увидела Пензу во время приезда из США
Пензенская «Империя» заняла первое место группе
Пензенская спортсменка установила 9 мировых рекордов
Пензенские пловцы отправляются на соревнования
Пензячка выиграла «золото» чемпионата Европы по спортивной ходьбе
Спортблок: плавание, регби
Пензячка в составе команды России вышла в финал Чемпионата мира
Пензенская спортивная школа получила грант 500 тысяч рублей
Фесикова: Возвращение в спорт после родов далось мне тяжело

Пензенский «Дизель» готовится к первенству Юниорской хоккейной лиги (видео)

27 июля в 20:03 188 просмотров
«Дизеля» начали подготовку к первенству Юниорской хоккейной лиги.

" data-title="Пензенский «Дизель» готовится к первенству Юниорской хоккейной лиги — Пенза-пресс, рунет за день">

На базе регионального училища олимпийского резерва начались тренировочные сборы хоккеистов. Воспитанники пензенской школы «Дизеля» начали подготовку к первенству Юниорской хоккейной лиги.

На первый взгляд, можно подумать, что на площадке регионального училища олимпийского резерва занимаются юные футболисты. Узнать в этих мальчишках воспитанников хоккейной школы «Дизеля» можно лишь по «желто-синей» расцветке формы и клубной эмблеме.

Легкая пробежка перед началом тренировки помогает спортсменам взбодриться, разогреть мышцы и только потом приступить к силовым нагрузкам.

«Подъем, зарядка, потом в 10.00 у одних, в 10.30 у других первая тренировка, в 17.00 — вторая тренировка», — рассказал заместитель директора СДЮСШОР по хоккею с шайбой Валерий Титов.

По такому расписанию 150 спортсменов живут от двух до трех недель. Не забывают и об отдыхе. Восстановить силы помогает обязательный обеденный сон и посещение бассейна.

В команде Артема Левицкого — 23 спортсмена. На тренировках основной упор делают на выносливость и отработку командного взаимодействия. Тренер своими подопечными доволен.

«Сегодня тренировка направлена на быстроту, так как днем была нагрузка на силовые качества», — пояснил главный тренер команды «Дизель» Артем Левицкий.

Сборы команд, выступающих в Юниорской хоккейной лиге, продлятся до 12 августа. После спортсмены продолжат тренироваться на льду, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics