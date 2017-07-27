Пензенский «Дизель» готовится к первенству Юниорской хоккейной лиги (видео)

На базе регионального училища олимпийского резерва начались тренировочные сборы хоккеистов. Воспитанники пензенской школы «Дизеля» начали подготовку к первенству Юниорской хоккейной лиги.

На первый взгляд, можно подумать, что на площадке регионального училища олимпийского резерва занимаются юные футболисты. Узнать в этих мальчишках воспитанников хоккейной школы «Дизеля» можно лишь по «желто-синей» расцветке формы и клубной эмблеме.

Легкая пробежка перед началом тренировки помогает спортсменам взбодриться, разогреть мышцы и только потом приступить к силовым нагрузкам.

«Подъем, зарядка, потом в 10.00 у одних, в 10.30 у других первая тренировка, в 17.00 — вторая тренировка», — рассказал заместитель директора СДЮСШОР по хоккею с шайбой Валерий Титов.

По такому расписанию 150 спортсменов живут от двух до трех недель. Не забывают и об отдыхе. Восстановить силы помогает обязательный обеденный сон и посещение бассейна.

В команде Артема Левицкого — 23 спортсмена. На тренировках основной упор делают на выносливость и отработку командного взаимодействия. Тренер своими подопечными доволен.

«Сегодня тренировка направлена на быстроту, так как днем была нагрузка на силовые качества», — пояснил главный тренер команды «Дизель» Артем Левицкий.

Сборы команд, выступающих в Юниорской хоккейной лиге, продлятся до 12 августа. После спортсмены продолжат тренироваться на льду, сообщает телеканал «Экспресс».