В Пензенской области 20000 человек занимаются скандинавской ходьбой (видео)

В Пензе прошел фестиваль скандинавской ходьбы. На старт вышли участники городских клубов при центрах социальной помощи. Каждый выставил свою команду из 10 человек. В основном этот вид физической активности популярен среди людей старшего поколения, однако, как утверждают приверженцы здорового образа жизни, скандинавской ходьбе, как и любви, покорны все возрасты.

Массовая разминка — не просто комплекс упражнений, а обязательная подготовка к пешей прогулке. С пользой для души и тела эти женщины и мужчины проводят не первый день. Все они — участники клубов при центрах социальной помощи Пензы, которые и организовали фестиваль скандинавской ходьбы.

Обязательный атрибут скандинавской ходьбы — специальные палки, на которые опираются участники. Они не только помогают передвигаться, но и укрепляют мышцы рук и улучшают осанку. Впечатления у пенсионеров от фестиваля — самые приятные.

«Сразу как-то легче, настроение повышается и болячки, наверное, потом будут проходить», — сказала Людмила Басулина.

На городской фестиваль «Активное долголетие» было заявлено по 10 участников от каждого центра социальной помощи. Заключительный день по большей части стал неким показательным занятием, на котором продемонстрировали основные правила скандинавской ходьбы.

«В Пензе создано 12 групп, но народ все прибывает. У нас создана заочная форма обучения населения, кто не может собираться в специальных местах и к определенному времени — приезжают на несколько занятий, получают методические советы и занимаются самостоятельно. Всего в области порядка 20000 людей занимаются и это только официальные подсчеты», — объяснил заслуженный работник физической культуры РФ Виктор Полюхин.

В рамках фестиваля все пришедшие могли получить консультацию у психолога, узнать у специалистов о мерах социальной поддержки граждан и пенсионном обеспечении. Кроме того, наиболее активных участников физкультурного движения наградили грамотами и памятными подарками, сообщает телеканал «Экспресс».