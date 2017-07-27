Пензенская поисково-спасательная служба празднует юбилей (видео)

28 июля Пензенская поисково-спасательная служба отметит 25-летие. Она была образована в 1992 году, одной из первых в России.

Набирая номер 52−09−09, любой пензенец, попавший в беду, точно знает, что ему придут на помощь. Роман Евдокимов работает спасателем уже 11 лет. Говорит, что случайных людей в этой профессии не бывает, они в ней не задерживаются. Остаются только те, для кого помогать в любой ситуации — призвание и стиль жизни.

«Мы охотно делимся опытом с новенькими. Здесь все дружелюбно и всегда готовы помочь», — рассказал спасатель поисково-спасательной службы Пензенского пожарно-спасательного центра Роман Евдокимов.

За четверть века на счету сотрудников службы — сотни, если не тысячи, спасенных человеческих жизней. Сегодня трудно представить, что в 1992 году все начинали 20 человек — члены контрольно-спасательного отряда «Пенза». Среди них был и теперешний начальник поисково-спасательной службы Александр Стульников.

«Это были действительно профессионалы в своем деле. Опыт работы в природных условиях был достаточный», — сказал начальник поисково-спасательной службы Пензенского пожарно-спасательного центра Александр Стульников.

Изначально зона ответственности пензенской поисково-спасательной службы включала четыре региона: Республику Мордовия, Ульяновскую, Саратовскую и Пензенскую области. Своих служб в соседних областях тогда не было.

Первыми сотрудниками ПСС были опытные альпинисты. Работы на высоте и сейчас остаются одним из основных направлений в подготовке спасателей.

Высотные и водолазные работы, аварии, обрушения зданий, паводок и лесные пожары, захлопнутые случайно двери и неизвестно почему переставшие сниматься с пальцев обручальные кольца. Любая угроза жизни и здоровью. Достаточно набрать простой номер и вас точно спасут, сообщает телеканал «Экспресс».