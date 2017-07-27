Спортблок: водные виды спорта, футбол (видео)

Пензенская спортсменка Анастасия Фесикова не сумела пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта на 50-метровке на спине.

В полуфинале Фесикова показала лишь 11-й результат, преодолев дистанцию за 27 целых 65 сотых секунды.

Пензенский «Зенит» подписал контракт с защитником Дмитрием Никитинским. Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с игроком заключен на 1 сезон.

«Зенит» станет шестой по счету командой, цвета которой будет защищать 25-летний футболист. Ранее он выступал за раменский «Сатурн», Томь, Тамбов, дубль тульского «Арсенала» и ярославский «Шинник».

Кроме того, Никитинский выступал в составе юношеской и молодежной сборной России по футболу, сообщает телеканал «Экспресс».