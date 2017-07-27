Симонов: Проблему с мусором на Сурском водохранилище решать надо комплексно

27 июля на заседании правительства Пензенской области обсудили итоги мероприятий по выявлению и устранению нарушений в сфере обращения с отходами.

«В первом полугодии 2017 года проведено 42 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе — три внеплановые проверки, согласованные с прокуратурой региона», — сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

По словам руководителя ведомства, значительная часть нарушений выявляется благодаря информации, поступающей от жителей региона. Так, с начала года в региональный минлесхоз поступило более 90 обращений граждан.

Александр Москвин призвал пензенцев сообщать о несанкционированных свалках, присылая фото и адреса свалок.

«Будем рассматривать в рамках своих полномочий», — заявил он.

Всего в первом полугодии проведено 97 плановых рейдовых осмотров, в ходе которых выявлено 75 мест несанкционированного размещения отходов. Порядка 70% из них — ликвидированы.

«За нарушения требований природоохранного законодательства составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 387 тысяч рублей», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Председатель регионального правительства Николай Симонов обратил внимание на необходимость консолидации усилий как в профилактике, так и в работе по ликвидации свалок.

«Многие исполнительные органы власти задействованы в этом процессе, тема обращения с отходами требует постоянного контроля», — отметил он.

В ходе обсуждения был также поднят вопрос санитарного состояния прибрежной зоны Сурского водохранилища.

Николай Симонов подчеркнул, что решать проблему следует комплексно, и поручил не только провести ликвидацию свалок на берегу водоема, но и предусмотреть дальнейшие меры по предупреждению их образования.

Так, было предложено проработать вопросы установки контейнерных площадок, организации вывоза мусора, контроля за соблюдением чистоты и порядка при помощи современных технических средств, а также с привлечением сотрудников ГИМС.