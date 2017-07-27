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В Пензе на «Зените» установили видеокамеры и шлагбаум

27 июля в 17:59 90 просмотров
«Зенит» глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по вопросу подготовки мероприятий, направленных на обеспечение безопасности при проведении ЧМ по футболу в 2018 году.

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27 июля на базе спортивного комплекса «Зенит» глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по вопросу подготовки мероприятий, направленных на обеспечение безопасности при проведении ЧМ по футболу в 2018 году.

Сейчас на «Зените» строят административно-бытовое здание, обустраивают поле с искусственным покрытием, монтируют трибуны. Регулярно осуществляют уход за газоном, начались работы по благоустройству территории.

«С целью безопасности на объекте ввели пропускной режим», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

На стадионе установили ограждение с входными воротами, шлагбаумом и видеокамерой, охватывающей территорию наблюдения зоны строительства и поля.

«Объект оснащен камерами, интегрированными в систему «Безопасный город», это значительно усиливает обеспечение безопасности. Помимо этого, нужно вплотную заняться вопросами подготовки к проведению намеченных мероприятий антитеррористической направленности», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_vyezdnoe_soveshchanie_na_baze_sportivnogo_kompleksa_zenit/

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