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Экс-ректор ПензГТУ Василий Моисеев получил 5 лет

27 июля в 18:07 78 просмотров

27 июля в Октябрьском районном суде города Пензы вынесли приговор по делу бывшего ректора ПензГТУ Василия Моисеева.

Вместе с ним обвинение по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» предъявлено еще семи бывшим сотрудникам учебного заведения: Наталье Поповой, Валерию Люсеву, Валерию Авророву, Игорю Юрасову, Алле Новиковой, Марие Корчагиной и Евгению Вострокнутову.

Фигуранты уголовного дела якобы уговаривали студентов, у которых нет времени или недостаточно знаний, купить готовую к защите работу, а также гарантировали за это положительную оценку. Заключались договоры между студентами и некими организациями, через которые «клиенты» перечисляли деньги за работы — от 15 до 35 тысяч рублей. Незаконное получение дохода по договорам составило 10 729 222 рублей.

Получалось, что работники вуза делали за студентов эти работы. Как следствие — завышенные показатели эффективности работы университета.

Кроме того, бывшему ректору предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По версии следствия, Василий Моисеев приобрел за счет учреждения лекарственные средства для личных целей на сумму 568,5 тыс. рублей и оплатил свои санаторно-курортные расходы — около 50 тыс. рублей. В зале суда было объявлено, что арестованные препараты ему вернули.

В итоге суд назначил Василию Моисееву 5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе 3 года. Остальных фигурантов уголовного дела осудили условно на срок от 1,6 до 2 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Фотография: фото Надежды Саченковой

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