Подробности громкого дела экс-ректора ПензГТУ Василия Моисеева

В Октябрьском районном суде города Пензы бывшему ректору Василию Моисееву вынесли приговор по злоупотреблениям полномочиями и растратам в ПензГТУ.

Василия Моисеева признали виновным, общий срок за все преступления составил пять лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанными с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на три года. При этом, суд не посчитал нужным лишить его заслуженных наград и званий.

Кроме Василия Моисеева, на скамье подсудимых оказались еще семь сотрудников вуза.

Игорю Юрасову, Наталье Поповой и Валерию Люсеву вынесено наказание за использование должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы. Каждый получил по два года условно с испытательным сроком один год, также на год их лишили права заниматься преподавательской деятельностью.

Аллу Новикову, Марию Корчагину и Евгения Вострокнутова признали виновными за пособничество в злоупотреблении должностным лицом своих полномочий. Они получили по полтора года условно с испытательным сроком один год.

С Игоря Люсева и Валерия Юрасова все обвинения сняли — они попали под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Уголовное дело по отношению к Валерию Авророву прекратили раньше, так как он также попал под амнистию.

Как рассказала корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» выпускница Пензенского государственного технологического университета, в вузе была налажена определенная схема. Студенты заказывали работы, в том числе — и дипломные, при этом составлялся договор на оказание информационных услуг, выдавали реквизиты, по которым производилась оплата. Примерно через месяц можно было забрать готовую работу.

По информации пресс-службы Октябрьского районного суда, преступный план продажи готовых работ разработал Василий Моисеев, являвшийся на тот момент ректором учебного заведения, совместно со своими подчиненными в период с 1 января 2013 до 26 июля 2016 года.

Прямого контакта в передаче денежных средств между студентами и сотрудниками вуза не было, в этом участвовали посредники — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Полученные незаконным путем деньги распределялись между преподавательским составом. За фактически купленные работы студентам гарантированно ставили положительные оценки.

При этом денежные средства, поступившие по фиктивным договорам, отражались в формах отчетности вуза, которые направляли в Министерство образования и науки РФ. Поэтому показатели эффективности деятельности учебного заведения были необъективны.

Кроме этого, у Василия Моисеева был и второй эпизод злоупотребления должностными полномочиями. Экс-ректор не менее трех раз в год из личной заинтересованности премировал около 23 сотрудников вуза, при этом суммы были значительно выше, чем у других работников. Затем часть от этих премий он направлял в «неофициальный фонд» и тратил на личные нужды. Всего подобным образом было собрано 1765435 рублей.

Также Василий Моисеев, работая в должности ректора ПензГТУ, неоднократно с помощью заведующей здравпунктом вуза закупал лекарственные средства. Всего на эти цели ушло 568 554 рубля. Кроме того, на деньги учебного заведения он с помощью бухгалтера приобрел путевку в «Санаторий имени Володарского» стоимостью 47840 рублей. По данным фактам Василия Моисеева обвинили за растрату вверенного имущества.

Поскольку подсудимые полностью согласились с приговором, заседание рассматривалось в особом порядке. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти суток с момента вынесения.