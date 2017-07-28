В Пензе работникам торговли вручили грамоты (видео)

«Торговля — это двигатель экономики. Если развита торговля, идет реализация той продукции, которая сегодня выпускается, естественно развивается экономика. От того, как развита торговля сегодня в том, или ином регионе, зависит и уровень экономических отношений на данной территории», — сказал Валерий Савин.
За весомый вклад в развитие торговли и многолетний добросовестный труд особо отличившимся специалистам присвоили звание «Почетный работник торговли России».
Остальным вручили грамоты и благодарности губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области. Всего на торжественной церемонии наградили 30 человек, сообщает телеканал «Экспресс».