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Пензенские ветераны ПСС отмечают профессиональный праздник (видео)

28 июля в 20:01 440 просмотров
, центров и пунктов к ГК ЧС России. Тогда пензенский отряд поисково-спасательных служб, который работал на общественных началах, стал государственным учреждением — одним из первых в стране. Юбилей Пензенской поисково-спасательной службы отметили те, кто стоял у истоков ее создания.

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Ровно 25 лет назад 28 июля 1992 года вышло постановление правительства страны о присоединении туристских и альпинистских контрольно-спасательных служб, центров и пунктов к ГК ЧС России. Тогда пензенский отряд поисково-спасательных служб, который работал на общественных началах, стал государственным учреждением — одним из первых в стране. Юбилей Пензенской поисково-спасательной службы отметили те, кто стоял у истоков ее создания.

Для каждого из этих людей все рядом стоящие — великие. С улыбками, крепкими рукопожатиями и объятьями встречают друг друга не просто бывшие коллеги — настоящие товарищи. И путь собираться вот так вместе удается не часто, но в этот раз повод особенный. Ровно 25 лет назад образовалась Пензенская поисково-спасательная служба и эти люди — те, с кого все начиналось.

В их числе и представительницы прекрасного пола — это и бухгалтеры, и секретари и единственная женщина-спасатель. В 1992 году Надежда Владимировна работала инструктором городского туристского клуба, а в итоге стала спасателем третьего класса.

«Эмоции — самые хорошие. Во-первых, это молодость, во-вторых, это очень дружный коллектив. 99% тех, кто пришел в тот момент работать спасателем — это туристы, то есть люди, которые понимали цену дружбе, взаимовыручке и всегда были готовы прийти на помощь», — отметила она.

Среди собравшихся есть и те, кто не проработал спасателем ни дня. Геннадий Григорьевич всю свою профессиональную жизнь был учителем физкультуры и занимался туризмом. Однако именно он мог стать первым начальником Пензенской поисково-спасательной службы.

«25 лет назад меня вызвали в Москву и говорят: вот у вас будут спасслужбы. Мы предлагаем тебе быть командиром, я сначала даже не поверил», — сказал ветеран спасательного движения России Геннадий Горбун

Зато в будущее поисково-спасательной службы поверил его тезка, Геннадий Васильевич Кабанов. Именно он возглавил новое ведомство.

«По прошествии этих лет чувствуешь, что недаром ты их прожил, и что благодаря этой деятельности мы спасли много жизней. А если бы нас не было? Приятно осознавать, что ты нужен, что твой труд приносит не только пользу, но и радость. Пользу — государству. Радость — людям», — рассказал заместитель начальника «Пензенского пожарно-спасательного центра» Геннадий Кабанов.

Всем, кто причастен к становлению Пензенской поисково-спасательной службы вручили памятные медали.

За четверть века многое изменилось: и само ведомство, и люди, работающие в нем, оборудование и спецтехника. Не меняется лишь главный принцип спасателей — быть всегда готовым прийти на помощь не смотря ни на что, сообщает телеканал «Экспресс».


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