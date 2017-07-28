Пензенский «Зенит» проиграл «Строгино» (видео)

27 июля пензенский футбольный клуб «Зенит» провёл второй матч первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Центр». Игра состоялась на стадионе «Первомайский». Пензенская команда встретилась с московским клубом «Строгино». Для игроков исход матча оказался драматичным.

Активная поддержка болельщиков пензенского «Зенита» команде не помогала. В первом тайме соперник — московский клуб «Строгино» — забил гол, который во многом определил ход игры. Второй тайм был богат на опасные моменты. «Зенит» атаковал, имел заметное преимущество, но подвела реализация.

В этом сезоне московский клуб возглавляет турнирную таблицу и уверенно идет к чемпионскому титулу. «Строгино» имеет самое лучшее в дивизионе нападение и не проигрывает уже восемь туров, а победная серия составляет шесть поединков. Однако пензенских болельщиков это не смущало.

«Ждем очень больших побед, игроков и только хороших результатов», — сказал болельщик ФК «Зенит».

Поболеть за пензенскую команду пришел и представитель зимнего спорта. Среди зрителей на трибунах — тренер хоккейного клуба «Дизель» Андрей Сидоренко.

Я футбол тоже люблю, пришел поддержать «Зенит», пожелать им победы. Два хороших момента было, можно было выйти вперед, но будем надеяться, что сравняют этот матч, время еще есть", — отметил он.

Однако «бело-синие» не оправдали надежд своих болельщиков. Сравнять счет нашим удалось на 83 минуте матча, но они тут же пропустили гол с углового.

«Зенит» сражался до последней секунды добавленного времени. Двое игроков получили травмы. Отыграться не удалось, в итоге — счет 1:2. Все же, по мнению главного тренера пензенского клуба, такой исход матча — не показатель.

«Конечно, неприятно проигрывать первый матч дома, но думаю, что надо все проанализировать, внести поправки и двигаться дальше. Надо еще много работать с ребятами по построению в линиях, страховке и оборонительным компонентам. Я думаю, что мы — на правильном пути», — пояснил главный тренер ФК «Зенит» Артем Куликов.

Благодаря этой победе «Строгино» вырвалось в лидеры, а «Зенит» опустился на предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Следующий матч пензенская команда проведет в Волгограде 3 августа, а 11 августа примет в Пензе «Калугу», сообщает телеканал «Экспресс».