В Пензе фестиваль «Марсово поле» 2017 года будет масштабнее прежних (видео)

Российские войска вновь схлестнутся в битве с армией Наполеона на сурской земле. Совсем скоро в Пензе в микрорайоне Шуист состоится третий военно-исторический фестиваль «Марсово Поле» (6+).

События 200-летней давности вновь оживут на Пензенской земле. 13 августа на «Марсовом поле» жители и гости Пензы смогут увидеть реконструкцию одного из сражений отечественной войны 1812 года.

В атмосферу далекого XIX века на два дня окунуться около 160 реконструкторов из Пензы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Саратова и Москвы.

В ближайшее время открытая местность в районе улицы Будищева на Шуисте превратится в арену для боевых действий. Здесь же будет разбит палаточный лагерь участников. Третий военно-исторический фестиваль «Марсово поле» обещает стать масштабнее прежних.

«Десять лошадей, пять точных копий полновесных артиллерийских орудий, около тонны пиротехники, интересные декорации. Все будет взрываться гореть», — рассказал руководитель пензенского отделения военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчкаускас.

На празднике будут работать интерактивные площадки, оформленные под старину. Гостей исторической реконструкции будут развлекать духовой оркестр и ансамбль песни и танца «Казачья застава».

Самым ярким моментом фестиваля станет реконструкция боя 1812 года между российскими и французскими войсками, которая состоится 13 августа.

«Это будет эпизод отечественной войны 1812 года сражение под Витебском. Будет показан героический подвиг нашего земляка Николая Алексеевича Столыпина. Он взял лично в плен генерала Француа Кайо Де Буже», — пояснил Томас Янчкаускас.

Фестиваль откроется 13 августа в 12.00, а накануне, 12 августа, в центре города состоится парад военно-исторических клубов. В 16.00 реконструкторы пройдут от Пензенской епархии до сквера Дениса Давыдова. Там они возложат цветы к памятнику, сообщает телеканал «Экспресс».