В Пензе наградили победителей Всероссийских соревнований профмастерства энергетиков

В Пензе 28 июля в областной филармонии чествовали победителей Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных и кабельных сетей.

Приветствуя лучших представителей отрасли, генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин отметил высокий уровень подготовки и проведения соревнований, а также их важность для повышения уровня профессионального мастерства сотрудников энергетических компаний.

«Для нашей компании главная цель — это надежность. Определяющими для ее достижения являются профессионализм нашего персонала, качество знаний, совершенствование навыков и методов работы. Для этого создана система подготовки и переподготовки кадров, формирования нового поколения энергетиков. Но определяющая в этой работе и мотивационно, и эмоционально — это наша система конкурсов профессионального мастерства», — отметил он.

Олег Бударгин отметил высокий уровень проведения конкурса, а также то, что в нем могут участвовать как представители «Россетей», так и других энергетических компаний.

«Мы проводим конкурс открыто, в нем могут участвовать наши коллеги, потому что замыкаться в себе неправильно. Участие других компаний позволяет делиться опытом, обмениваться методиками и технологиями», — добавил генеральный директор компании «Россети».

Также к победителям конкурса обратилась директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России Марина Маслова. Она зачитала приветственное слово от министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, в котором он отметил важность проведения подобных соревнований для совершенствования отрасли. Слова благодарности за высокий уровень проведения конкурса от главы «Ростеха» Сергея Чемезова передал заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Игорь Байков.

Высокий уровень участников состязаний отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Сергей Есяков. Он поблагодарил руководство филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Пензаэнерго» за современное оснащение площадки, на которой проводились соревнования.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов поприветствовал участников соревнований и гостей от имени губернатора Ивана Белозерцева. Зампред поблагодарил за проведение конкурса на пензенской земле, отметив, что «данное мероприятие является основой для безаварийной, надежной и безопасной работы сетей».



В этом году в открытых соревнованиях приняли участие 15 команд дочерних структур «Россетей», а также команды АО «Оборонэнерго», ОАО «Сетевая компания» из Республики Татарстан, филиал НК «Роснефть» — ООО «Удмуртэнергонефть», АО «РЭС» из города Новосибирска, а также персонал ГУП РК «Крымэнерго».

Лучшей бригадой по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей стала команда «МРСК Волги». «Серебро» — у команды «МРСК Юга», бронзовыми призерами стали энергетики «Тюменьэнерго».

Лучшими в своей профессии стали: Владимир Тихонов (лучший мастер, представитель «МРСК Юга»; Артем Костенников (лучший производитель работ, «Тюменьэнерго»; Денис Мульнючкин (лучший знаток правил, «МРСК Волги»).

Командой, проявившей волю к победе, стала бригада «Оборонэнерго», лучшими реаниматорами признаны энергетики «МРСК Волги», лучшими испытателями — «Тюменьэнерго».

За лучший результат на третьем этапе по первичному подключению жилого дома к воздушной линии 0,4 кВ награждена команда «МОЭСК». Лучшей судейской бригадой признаны судьи 6 этапа по замеру контура заземления опоры ЛЭП и габаритов в соседних пролетах.

Приз зрительских симпатий получила бригада «МРСК Северо-Запада» за прохождение шестого этапа. Приз от главной судейской комиссии получила команда «МРСК Сибири».

В номинации «Шаг до пьедестала» награждена команда «МРСК Центра и Приволжья», занявшая на Всероссийских соревнованиях 4 место. В номинации «Премьера» за первое участие в соревнованиях награждена команда ГУП РК «Крымэнерго».

В рамках соревнований совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей». Первое место занял Денис Мульнючкин («МРСК Волги»). Второе место — у Артема Костенкова («Тюменьэнерго»), третье место досталось Антону Нопину («МРСК Центра и Приволжья»).

Специальный приз в номинации «Энергия сплоченности» за единство команды получила команда «МРСК Северного Кавказа».

В рамках Всероссийских соревнований профмастерства был проведен корпоративный открытый чемпионат по стандартам Worldskills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». Третье место заняли Павел Крупнов («МОЭСК») и Леонид Ламаев (филиал НК «Роснефть» — ООО «Удмуртэнергонефть»). Второе место — Артем Прилуков («МРСК Урала»). Первое место в открытом корпоративном чемпионате по правду досталось Константину Мазову («МРСК Волги»). Он же стал лучшим знатоком правил Worldskills, а также получил награды в номинациях «Лучший результат на технологическом этапе» и «Лучшие технологии». Лучшим 3D моделятором Worldskills стал Александр Кочетков («МРСК Юга»).

Команда «МРСК Волги» будет представлять Российскую Федерацию на Международных соревнованиях по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей национальных энергосистем государств-участников СНГ, которые пройдут в сентябре также в Пензе.