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«Пенза-Пресс» научит своих читателей готовить оригинальное варенье (видео)

28 июля в 20:19 246 просмотров
«Пенза-Пресс» нет ничего невозможного! Журналисты популярного информагентства в начале сезона заготовок на зиму устроили кулинарный мастер-класс.

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Приготовить варенье за пять минут. Для корреспондентов «Пенза-Пресс» нет ничего невозможного! Журналисты популярного информагентства в начале сезона заготовок на зиму устроили кулинарный мастер-класс.

Готовь варенье летом! Именно под таким девизом в информационном агентстве «Пенза-Пресс» решили провести мастер-класс по приготовлению джема из смородины.

«Сейчас много свежих ягод и самое время варить варенье. Мы расскажем нашим читателям, как правильно его варить. Рецепт простой — «пятиминутка». Честно хочу сказать, не пробовали ни разу в домашних условиях это проводить. Так как сейчас актуально и многие это делают, решили — почему бы и нет», — рассказала корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Помочь приготовить так называемое варенье-пятиминутку вызвалась пиар-менеджер телерадиокомпании «Экспресс» Ксения Голикова.

Ингредиентов понадобилось немного — три стакана сахара, два стакана смородины и имбирь. Именно за его нарезку и принялась Ксения, сообщает телеканал «Экспресс».

Анна в это время отправилась кипятить крышки, а после поставила в духовку на 15 минут пустые банки под варенье.

Далее молодые хозяюшки залили в большую кастрюлю воду и поставили на плиту. После того как вода закипела, закинули в нее ягоды и нарезанный имбирь. Через пять минут — еще досыпали сахар. Прошло еще пять минут.

«Варенье почти готово, еще буквально полминуты. Мы достаем горячие банки и наливаем в них готовое варенье», — добавила Анна.

Получившееся варенье девушки аккуратно вылили в большую банку и закрыли до зимы. А то, что не поместилось, недолго думая, решили съесть.

Подробный рецепт варенья «пятиминутки» и сам мастер-класс варенья-пятиминутки скоро появится на сайте ИА «Пенза-Пресс».


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