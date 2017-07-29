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Александр Воронков проверил сердобский техникум после ремонта

29 июля в 09:02 196 просмотров

Министр образования Пензенской области Александр Воронков посетил Сердобский многопрофильный техникум и его филиал в Колышлее.

Александр Воронков проверил ход ремонтных работ в учебных заведениях. Здание основного корпуса техникума в Сердобске уже готово к приемке, там провели косметический ремонт.

В филиале Сердобского многопрофильного техникума сделали ремонт спортивного зала, на завершающей стадии находятся ремонтные работы в учебном корпусе, ведется ремонт мягкой кровли — необходима замена порядка 300 кв. метров.

Министр образования области поручил директору техникума Елене Сынковой завершить все ремонтные работы до 15 августа.

«Подготовка и приемка подведомственных министерству образования профессиональных образовательных организаций проходит в штатном режиме. В настоящее время из 16 учреждений приняты службой Госпожнадзора три организации: Кузнецкий колледж электронных технологий, Кузнецкий многопрофильный колледж и Нижнеломовский многопрофильный колледж», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/07/28/18503258

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