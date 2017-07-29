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В Пензе на стадионе «Зенит» установят почти 100 камер видеонаблюдения

29 июля в 10:18 132 просмотра

Глава города Виктор Кувайцев принял участие заседании постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Пензенской области.

Главной темой заседания стала подготовка мероприятий по обеспечению безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Виктор Кувайцев напомнил, что в Пензе в связи с подготовкой к ЧМ проводится реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе ФК «Зенит», а также осуществляется развитие сопутствующих сфер городской инфраструктуры. Разработан и утвержден паспорт безопасности объекта.

«В проектно-сметную документацию включены установка 98 камер, монтаж охранной сигнализации, установка системы контроля и управления доступа в административно-бытовом здании, монтаж системы охраны периметра и системы оповещения управления эвакуацией"¸ - рассказал мэр.

В целях антитеррористической защищенности установлено сетчатое ограждение строительной площадки с устройством входных ворот, шлагбаумом и установкой камеры видеонаблюдения, охватывающей территорию наблюдения зоны строительства поля с натуральным покрытием и административного здания.

«Кроме того, в целях обеспечения антитеррористической безопасности, отсутствия посторонних лиц, сохранности имущества и материальных ценностей в период проведения реконструкции объекта на территории МАУ ФК «Зенит» введен особый пропускной режим. За подготовку и проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта в целом, а также за организацию пропускного режима автотранспорта, пропускного режима и дежурств на территории комплекса назначено ответственное лицо», — сообщает пресс-служба администрации города.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rasskazal_o_khode_podgotovki_meropriyatiy_po_obespecheniyu_bezopasnosti_na_zenite/

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