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В Пензе троллейбус № 7 изменит схему движения

29 июля в 13:28 326 просмотров

В Пензе с 31 июля до 20 августа троллейбус № 7 будет следовать по другому маршруту.

Изменение маршрута вызвано ремонтными работами на путепроводе, который соединяет проспект Строителей и улицу 8 Марта.

С 31 июля по 10 августа с ул. Суворова троллейбусы поедут по маршруту: Карпинского — проспект Победы — Пестеля — Рахманинова — Стасова — проспект Строителей и далее как обычно.

С 10 августа по 20 августа движение троллейбусов будет направлено с проспекта Строителей по улицам: Стасова — Рахманинова — Тернопольская — проспект Победы — Карпинского — Суворова и далее по маршруту, сообщает пресс-служба мэрии города.


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