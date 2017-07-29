Кувайцев: В поселке Лесной появится новый водопровод

Жители поселка пожаловались мэру, что ждут строительства водопровода 20 лет. За это время никто не мог решить их проблемы.

«Проектно-сметная документация на строительство магистральной водопроводной сети разработана, денежные средства в размере 27 миллионов рублей выделены, окончена подача заявок участников аукциона, с понедельника начнутся работы по прохождению и разбивке трассы водопровода», - сообщил Виктор Кувайцев.

Кроме того, глава города поручил начальнику МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы» Игорю Умнову заняться разработкой проекта на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в поселке Лесной.

Также местные жители попросили сократить интервал движения транспорта в поселке. Виктор Кувайцев поручил главе администрации Железнодорожного района Олегу Денисову разобраться в ситуации и выполнить просьбу жителей, сообщает пресс-служба мэрии.