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Кувайцев: В поселке Лесной появится новый водопровод

29 июля в 14:12 210 просмотров

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев пообещал жителям поселка Лесной построить новый водопровод.

Жители поселка пожаловались мэру, что ждут строительства водопровода 20 лет. За это время никто не мог решить их проблемы.

«Проектно-сметная документация на строительство магистральной водопроводной сети разработана, денежные средства в размере 27 миллионов рублей выделены, окончена подача заявок участников аукциона, с понедельника начнутся работы по прохождению и разбивке трассы водопровода», - сообщил Виктор Кувайцев.

Кроме того, глава города поручил начальнику МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы» Игорю Умнову заняться разработкой проекта на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в поселке Лесной.

Также местные жители попросили сократить интервал движения транспорта в поселке. Виктор Кувайцев поручил главе администрации Железнодорожного района Олегу Денисову разобраться в ситуации и выполнить просьбу жителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_novyy_vodoprovod_v_poselke_lesnom_poyavitsya_v_etom_godu/

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