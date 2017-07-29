В магазине Пензы пресекли продажу паленой водки

В Пензе и области прошел рейд по выявлению контрафактной алкогольной продукции.

В ходе рейда по торговым точкам и предприятиям общественного питания специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства региона совместно с членами общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» обнаружили факт незаконного оборота алкогольной продукции.

«В торговом предприятии, расположенном по адресу г. Пенза, ул. Ленинградская, алкогольная продукция — водка — реализовывалась без лицензии и с признаками фальсификации специальной марки», — сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Информацию о нарушении передали в отдел полиции.