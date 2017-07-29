Пензенцы активно обсуждают разборку маршрутчиков

Видео пользователь выложил в группу «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».

Действие разворачивалось на остановке около Центрального рынка. На кадрах видно, как один водитель пытается «выкурить» из маршрутки второго, при этом громко ругаясь. Второй водитель так и не покинул свое место, тогда недовольный принялся бить ногами его машину и хлопать дверью.

«Вот как жара на людей действует», — написала пользователь Алена.

Некоторые комментаторы предположили, что водитель подрезал другого или закрыл место на остановке. Что точно произошло, неизвестно.