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Пензенцы активно обсуждают разборку маршрутчиков

29 июля в 16:48 938 просмотров

В Сети появилось видео разборки двух пензенских водителей маршрутного такси.

Видео пользователь выложил в группу «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».

Действие разворачивалось на остановке около Центрального рынка. На кадрах видно, как один водитель пытается «выкурить» из маршрутки второго, при этом громко ругаясь. Второй водитель так и не покинул свое место, тогда недовольный принялся бить ногами его машину и хлопать дверью.

«Вот как жара на людей действует», — написала пользователь Алена.

Некоторые комментаторы предположили, что водитель подрезал другого или закрыл место на остановке. Что точно произошло, неизвестно.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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