Кувайцев заложил в Свердловский мост монетку на удачу

В Пензе провели монтаж последней пролетной балки на Свердловском мосту. В событии принял участие мэр города Виктор Кувайцев.

«В Пензе это один из самых грандиозных ремонтов по емкости бюджета (более 430 миллионов рублей) и по масштабам строительства. Это говорит о том, что строительная организация обладает хорошей техникой, которая позволяет использовать новые технологии и современные строительные материалы», — сказал глава города.

По словам Виктора Кувайцева, объект является значимым для автовладельцев и все, кто пользуется общественным транспортом. Капитальный ремонт Свердловского моста обеспечит хорошую пропускную способность, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Мы отвели на ремонт моста один год. Это не случайно, так как, завершая капремонт самого моста, предусмотрели ремонт и подъездных путей со стороны улиц Баумана и Злобина. Восстановление покрытия будет реализовано в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», — отметил градоначальник.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что реализация данного проекта стала возможна благодаря губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Также мэр города принял участие в закладке символа удачи — монетки. Это традиционное мероприятие строителей.