Ильин: Подготовка к отопительному сезону идет по плану (видео)

Подготовка к новому отопительному сезону идет по плану. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин в эфире радио «Эхо Пензы».

Небольшое отставание от графика есть, оно связанно с восстановлением сетей после проведения гидравлических испытаний. В Арбекове их проводили уже четыре раза. После каждого происходили порывы, которые требовалось устранить. Кроме того, несколько домов в Пензе планируют перевести на индивидуальные источники теплоснабжения.

«Локальные проблемы — по многим теплоснабжающим организациям. Это традиционные проблемы. «Пензтеплоснабжение» — претензии к ним у Ростехнадзора. Значит, в остальном и целом работа идет планово. Проблемные точки мы все знаем, контролируем, будем ими заниматься», — рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.