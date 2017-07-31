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Ильин: Подготовка к отопительному сезону идет по плану (видео)

30 июля в 17:59 358 просмотров
«Эхо Пензы».

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Подготовка к новому отопительному сезону идет по плану. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин в эфире радио «Эхо Пензы».

Небольшое отставание от графика есть, оно связанно с восстановлением сетей после проведения гидравлических испытаний. В Арбекове их проводили уже четыре раза. После каждого происходили порывы, которые требовалось устранить. Кроме того, несколько домов в Пензе планируют перевести на индивидуальные источники теплоснабжения.

«Локальные проблемы — по многим теплоснабжающим организациям. Это традиционные проблемы. «Пензтеплоснабжение» — претензии к ним у Ростехнадзора. Значит, в остальном и целом работа идет планово. Проблемные точки мы все знаем, контролируем, будем ими заниматься», — рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.


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