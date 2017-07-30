Избирательные списки КПРФ. Кто намерен представлять волю народа?

Пензенский избирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты и партийных списков на выборы в Законодательное Собрание области, которые пройдут 10 сентября 2017 года. Также и районные и городские избиркомы завершили аналогичную работу в отношении кандидатов на выборы и довыборы в местные муниципальные представительные органы, которые пройдут в тот же единый день голосования.

Всего в области будет замещено 556 мандатов собраний представителей различных уровней. Самые увлекательные и скандальные списки кандидатов, по нашему мнению, оказались у пензенского отделения Коммунистической партии Российской Федерации.

Причем сами пензенские коммунисты о них говорили с гордостью:

«Наш список выглядит наилучшим образом, если сравнивать его со списками других политических партий. В него вошли люди разных возрастов, разных профессий, специалисты в различных отраслях. В нем присутствуют врачи, учителя, ученые, индивидуальные предприниматели, рабочие, пенсионеры, много представителей молодого поколения», — рассказал лидер пензенских коммунистов".

Действительно, если читать сначала, то все вроде бы замечательно. Во главе — сам персек обкома КПРФ Георгий Камнев. Далее — заведующий кафедрой института усовершенствования врачей, профессор, доктор медицинских наук Леонид Бартош и доцент ПГУ, председатель регионального отделения РУСО, кандидат исторических наук Оксана Милаева.

Уважаемые люди! Но вот тут же следом проходит Виктор Хомец., у которого, по данным избиркома, «имелась судимость по статье 319 «Оскорбление представителя власти» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 13.04.2010 г. ». Ну тут как бы дело такое… все-таки политикой человек занимается… не сдержался, бывает… Но тут один пензенский блогер нарыл еще один документ суда, согласно которому Виктор Александрович Хомец двумя годами позже привлекался за пьяный семейный дебош. Отделался, впрочем, предупреждением. Но тут, конечно, надо заметить, что непонятно еще, тот ли это Хомец. Совпадение ФИО и района проживания стопроцентной уверенности не дает.

В любом случае, шалости Виктора Хомца не идут ни в какое сравнение с шалостями его партийного товарища Андрея Зуева. Он был уже депутатом Законодательного Собрания, но лишился мандата в связи с обвинительным приговором суда. Он был осужден 12 января 2016 года на 6 лет лишения свободы за вымогательство с применением насилия группой лиц по предварительному сговору (ст. 163 УК РФ, ч. 2, п. а), в).). Судом было установлено 4 факта такого рода вымогательств. Зуев обвинялся также в создании организованной преступной группировки, но затем этот пункт обвинения был снят. В связи с истечение срока давности Зуев был освобожден от отбывания наказания. Его судимость погашена, и он вполне сегодня имеет право принимать участие в выборах.

На сайте областного избиркома напротив его фамилии стоит примечательнейшее «имеется судимость не судим». Что это означает — черт его знает. Но так пишет пензенский избирком.

Формально перед законом сейчас Зуев чист. Ну а неформально?

В декабре прошлого года состоялся суд по иску Андрея Зуева о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-кандидату в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Людмиле Коломыцевой, в ходе предвыборных дебатов заявившей: «Кого я сейчас оболгала? Зуева, который с группировкой бандитской связан? С ОПГ так называемой?».

По словам самой Коломыцевой, сразу же, как об этом иске стало известно, к ней по личной инициативе обратился пензенский юрист Илья Селиванов. Предложил свои услуги, мотивируя это имеющимся опытом по такого рода делам. Но не исключено, что Селиванов руководствовался не только профессиональным интересом, но и личными мотивами. Селиванов якобы ранее имел наилучшие отношения с местным обкомом КПРФ. Но затем они вроде как резко испортились. Селиванов как бы дистанцировался от местных коммунистов. Так что вдарить по бывшим товарищам могло быть ему в удовольствие.

И он вдарил. Выиграл дело.

Примечательно, что вскоре разразился скандал. Блогер Павел Арзамасцев, некогда исключенный из КПРФ, обвинил Коломыцеву в том, что она Селиванову не заплатила. При этом сам Селиванов никаких претензий не выдвинул и даже никак не прокомментировал ситуацию. Почему? Стало ясно, когда пензенский обком КПРФ обнародовал списки. Наверное, не было в интересах Селиванова как-то вспоминать эту историю. Они с Зуевым как бы помирились! И идут бок о бок в писке КПРФ — городищенский бизнесмен с погашенной судимостью и выступавший против него в суде адвокат!

В общем, как нам представляется, если читать областной список КПРФ, обхихикаться можно и обрыдаться одновременно.

Но еще большие смех и горе произошли со списками сердобскими. Цитируем сайт КПРФ :

«24 июля избирательная комиссия Сердобска отказала в заверении списка кандидатов в депутаты Собрания представителей города, выдвинутого КПРФ. Все 15 кандидатов-коммунистов сняты с выборов. В то же время избирательная комиссия Сердобского района приняла решение об отказе в заверении списка кандидатов из 10 человек от КПРФ на выборах в комитет местного самоуправления Сазанского сельсовета. Формальным поводом для снятия кандидатов в депутаты от КПРФ якобы стало основание, что уведомление о проведении бюро Пензенского обкома КПРФ по выдвижению кандидатов было направлено в избирательные комиссии за 2 дня до его проведения, а не за 3».

Это какой-то позор, как говаривал товарищ Швондер. Они там днем ошиблись! Так, денек лишний прогуляли! А могли бы и вообще после выборов прийти — дескать, мы тут забылись немного, запутались — давайте по новой их проведем! А получив отказ, наверное, стали бы кричать: «Вы просто напуганы нашей активностью»!

Ну, это ладно. Это смех. А вот, по мнению некоторых аналитиков, решение Сердобского избиркома уберегло коммунистов от куда большего горя. Дело в том, что список кандидатов был мягко говоря… сомнителен. О чем написали даже в федеральном СМИ: «странные (или даже страшные) слухи ходят в Сердобске о группе снятых с выборов депутатов, и, в первую очередь, — о бывшем главе Сердобска Игоре Гончаруке. Рассказывают о нем всякое, но если хотя бы часть из этих слухов правда, то стоит задуматься: это и рейдерские захваты, и контрафактный алкоголь, и крышевание бизнеса, и контроль над всеми муниципальными расходами и похоронным бизнесом. Иногда о Гончаруке говорят как о «крестном отце» Сердобска, который наводит страх на тех, кто пытается встать у него на пути».

Действительно, о Гончаруке говорят всякое. Даже приводят якобы его колоритнейшее прозвище «Кончай-рук». Единожды ему удавалось взять под контроль Сердобское собрание представителей. Но через два года выборы по суду были признаны несостоявшимися, были проведены новые, на которых ни Гончарук, ни его приписываемые соратники уже не прошли.

Говорят многое. Но это требует доказательств. И если таковые имеются — внимания со стороны соответствующих органов.

Однако дыма без огня не бывает. Как нам кажется, пензенское отделение КПРФ ныне становится центром притяжения для весьма сомнительного элемента. Создается впечатление, что эти люди вряд ли отягощены идеологией, но отягощены страстями. И в этом плане списки кандидатов в депутаты от КПРФ становятся крайне увлекательным, прямо-таки «криминальным» чтивом.

Сергей Максимов