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Кувайцев проверил ход ремонта теплосетей в Пензе

30 июля в 15:53 206 просмотров

30 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал ход ремонта теплосетей.

В настоящее время в Пензе меняют изношенные трубы.

«По сравнению с предыдущим годом, в текущем году на это выделено гораздо больше денежных средств. Соответственно, и объемы тоже приличные. Важно, чтобы работы завершались в срок, ведь вскрышные работы сопровождаются отключением ГВС, создают неудобства для жителей», — сообщил Виктор Кувайцев.

Он отметил, что сейчас при ремонте объектов применяются хорошие современные материалы, призванные продлить срок службы сетей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по результатам инспекции выяснилось, что бригады вышли не на все объекты. Работы осуществляются на улицах Ново-Черкасской, Минской и Чкалова.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_khod_r0emonta_teplosetey/

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