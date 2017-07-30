Кувайцев проверил ход ремонта теплосетей в Пензе

В настоящее время в Пензе меняют изношенные трубы.

«По сравнению с предыдущим годом, в текущем году на это выделено гораздо больше денежных средств. Соответственно, и объемы тоже приличные. Важно, чтобы работы завершались в срок, ведь вскрышные работы сопровождаются отключением ГВС, создают неудобства для жителей», — сообщил Виктор Кувайцев.

Он отметил, что сейчас при ремонте объектов применяются хорошие современные материалы, призванные продлить срок службы сетей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по результатам инспекции выяснилось, что бригады вышли не на все объекты. Работы осуществляются на улицах Ново-Черкасской, Минской и Чкалова.