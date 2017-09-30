Губернатор встретился с орловскими пенсионерами

«Я горжусь тем, что родился и вырос в Орловской области. Все, что связано с ней, мне очень близко и дорого. Я всегда поддерживаю свою Родину», — подчеркнул глава региона.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, Иван Белозерцев поделился с земляками воспоминаниями о собственном детстве, прошедшем в селе Бараново, а также рассказал об особенностях и достижениях региона, который также стал ему родным.

В ходе разговора стороны обсудили спортивную базу пензенского региона.

«Мы поддерживаем и массовый спорт, и спорт высших достижений. Особое внимание уделяем физкультуре для людей старшего возраста», — прокомментировал губернатор.

Члены делегации Орловской области, в свою очередь, поблагодарили Ивана Белозерцева за оказанный прием, дав высокую оценку организации Спартакиады пенсионеров России.

«Мы понимаем, с учетом нашего жизненного опыта, что за принятием решения провести Спартакиаду пенсионеров стоит, прежде всего, политическая воля губернатора. Наше поколение, которое мы сегодня представляем, всегда было активно в своей социальной позиции. Каждый на своем рабочем месте был полезен государству и то, что вы сделали сегодня возможным встретиться на пензенской земле пенсионерам России, очень знаковое событие», — подчеркнул председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Орловской области Иван Мосякин.