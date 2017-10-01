В Пензе осенняя ярмарка будет работать каждые выходные (видео)

В выходные, 30 сентября и 1 октября, в Пензе состоялась большая ярмарка-презентация товаров местных сельхозпроизводителей. В центре города на Суре, на площади Ленина, можно было найти свежие вкусные овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию и многое другое.

Свои товары и урожай представили аграрии из всех уголков Пензенской области. Большая осенняя ярмарка (0+) положила начало сезонной уличной торговле. Торговые ряды в Пензе теперь будут работать каждую неделю, сообщает телеканал «Экспресс».

«На территории города проходит достаточно ярмарок, их количество увеличивается с каждым годом. Всего в Пензенской области — 86 ярмарок. 15 — в городе Пензе, восемь сезонных ярмарок. Это ярмарки выходного дня, где можно увидеть всю продукцию, которая выращена нашими сельхозтоваропроизводителями, а когда начнется режим минусовой, мы уже увидим в широком ассортименте мясную продукцию», — рассказала начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.