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Житель Городища воровал еду и одеяла

3 октября в 10:58 336 просмотров

В Пензенской области 22-летнего жителя Городища обвиняют в двух кражах и трех угонах.

По версии следствия, в мае молодой человек после ссоры с девушкой и отцом ушел из дома. В течение 15 дней он бродяжничал, ночевал в заброшенном доме.

«Для перемещения по территории области он угнал три отечественных авто: в районном поселке Чаадаевка, в селах Старый Кряжим и Махалино. После того, как в машинах заканчивался бензин, молодой человек оставлял их», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кроме того, молодой человек два раза крал деньги, продукты питания и одеяла из жилых помещений в районном поселке Чаадаевка.

Ущерб потерпевшим он возместил в полном объеме. Уголовное дело направили в районный суд для рассмотрения по существу.


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