Экс-главу Городищенского района обвиняют в превышении полномочий

По данным следствия, обвиняемый в должности главы Городищенского района при реализации муниципальной и региональных программ давал незаконные указания подчиненным. Действовал он из личной заинтересованности, а также чтобы создать видимость положительной обстановки в администрации и получить положительную оценку своей работе.

Так, незаконные поручения были даны работникам администрации во время реализации программы по переселению из аварийного и ветхого жилья в городе Сурске: в ходе предоставления земельных участков застройщикам, подготовке и проведения аукционов на заключение муниципальных контрактов, приемке построенных в рамках программы многоквартирных домов.

«В результате земельные участки застройщикам были предоставлены в нарушение земельного законодательства без проведения торгов. Начальная максимальная цена контрактов была завышена и определена без учета реальной рыночной стоимости жилья», — сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пензенской области.

При этом условия аукциона и предмет муниципального контракта были определены изначально под единственного поставщика. По указанию экс-главы администрации были приняты жилые помещения в многоквартирных домах с нарушениями требований соответствующего документа.

В настоящее время с обвиняемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся следственные действия, направленные на ознакомление с материалами уголовного дела участников процесса.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» писало, что глава администрации Городищенского района покинул пост в связи с истечением срока контракта.