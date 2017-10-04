Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с 85-летием гражданской обороны

«В современных условиях осуществление мероприятий гражданской обороны, применение ее сил и средств являются эффективным инструментом защиты населения и территорий города от опасностей мирного времени.
Ваша нелегкая служба связана с напряжением сил, риском и огромной ответственностью за принятие решений. От вашего профессионального мастерства и слаженных действий зависят сохранность здоровья, а зачастую и жизни наших земляков. Благодарю вас за системную, организованную работу, за весомый вклад в обеспечении безопасности жителей города», — говорится в поздравлении.
Виктор Кувайцев пожелал успехов в нелегкой работе, доброго здоровья, счастья и семейного благополучия, сообщает пресс-служба горадминистрации.