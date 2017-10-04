Стали известны самые популярные названия улиц России

Эксперты посчитали самые популярные названия улиц, в их числе — Центральная, Молодежная, Школьная, Советская, Ленина. Но есть и «эксклюзивные» названия, например, Собачья улица встречается только один раз, расположена она в пгт Путеец Республики Коми, как и улица 8-я Щель в Краснодарском крае.

По данным «Яндекса», для названия улиц часто используются фамилии исторических личностей, наиболее часто встречаются Ленин, Гагарин и Киров. Также популярны Пушкин, Чкалов, Горький, Чапаев, Мичурин, Маркс.

Кроме того, часто используют в названии улиц город Москву. В стране насчитали почти полторы тысячи улиц Московская.

Также «Яндекс» определил самые короткие улицы, такие оказались в Ростове-на-Дону, средняя их длина — 653 метра, а длина самого короткого переулка в этом городе составляет всего 30 метров. В Ростовской области отмечена и наиболее кривая улица — это ул. Кольцевая в Морозовске, сообщает «Российская газета».

В Перми находится самая длинная улица Восточный Обход, ее протяженность — 22,6 километров. Самой извилистой признана Английская аллея в Павловске. Но больше всего извилистых улиц оказалось в городе Сочи, из 100 исследуемых таких — 15.